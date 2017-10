'Lokale omroep is meer dan een filmpje'

ARNHEM - Gemeenten in Gelderland moeten zich meer bewust zijn van de noodzaak van lokale omroepen in hun gebied. Dat heeft gedeputeerde van Gelderland Josan Meijers gezegd bij de start van de open dag voor lokale omroepen bij Omroep Gelderland.

De provinciale omroep werkt momenteel samen met 15 lokale omroepen. De samenwerking is een succes, constateert Meijers. 'En werkt door. Door naar de regio en kan zelfs een landelijke uitstraling hebben. Gemeenten realiseren zich dat niet altijd voldoende', zei ze op de open dag van Omroep Gelderland voor 18 lokale omroepen.

Zorgen bij de provincie

Lokale omroepen constateren dat ze het moeilijk hebben subsidies bij de gemeente in hun werkgebied binnen te halen dan wel te behouden. Meijers: 'Provinciale Staten maken zich daar ook zorgen over. De Staten zien ook de samenwerking tussen Omroep Gelderland en lokale omroepen een succes is en dat het geld dat de provincie in de omroep steekt loont. Het is mij veel waard als de gemeenten dat ook zien; een lokale omroep is meer dan het maken van een filmpje. Het zijn omroepen die van belang zijn als waakhond van de lokale democratie.'

Voor geld moeten de 'lokalen' niet bij de provincie zijn, benadrukt Meijers. 'Maar ik daag de omroepen uit om met elkaar een slimme manier te zoeken om vanuit hun gemeenten de steun te krijgen die ze verdienen.'

'Belangrijk dat ze bestaan'

Hoofdredacteur van Omroep Gelderland Marc Veeningen (39) begon als tiener bij de lokale omroep in zijn toenmalige woonplaats Zuidwolde in Drenthe. Ook hij onderstreept het belang van lokale omroepen. 'Het is zo belangrijk dat ze bestaan', zegt hij. 'Samen vormen we een onafhankelijke nieuwsvoorziening die veel mensen bereikt en voor iedereen beschikbaar is, zonder politieke en/of commerciële invloed.'

Veeningen zegt zich ervan bewust te zijn dat 'dit nogal een opdracht is. Die missie slaagt alleen als we de handen ineen slaan.'

