Veel zorgen om meisje (17) na ongeluk in Aalten

Foto: Omroep Gelderland

AALTEN - Een 17-jarig meisje uit Aalten is vrijdagavond ernstig gewond geraakt door een eenzijdig ongeval in haar woonplaats. Volgens de politie is haar toestand zorgelijk.

Het meisje reed vanuit Winterswijk op haar scooter over de Bredevoortsestraatweg richting Aalten. Door nog onbekende oorzaak verloor zij de macht over het stuur, begon te slingeren en werd gelanceerd. Het slachtoffer is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. De politie komt graag in contact met getuigen van het ongeluk, dat rond 21.20 uur plaatsvond. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl