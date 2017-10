'Ik zit fout. Ik heb geen rijbewijs'; man na achtervolging gepakt

WEZEP - De politie heeft vrijdag in Wezep een automobilist na een achtervolging van de weg gehaald. De man bleek geen rijbewijs te hebben. Dat meldt de politie Oldebroek op Instagram.

De agenten zagen op de Zuiderzeestraatweg een personenauto rijden. Beide inzittenden keken wel heel strak voor zich uit en leken hun best te doen om niet op te vallen, aldus de politie.

In een controle had de bestuurder geen zin, want hij ging er met hoge snelheid vandoor. Op de Voskuilerdijk wisten de agenten hem te laten stoppen.

De bestuurder stapte meteen uit en zei: 'Ik zit fout. Ik heb geen rijbewijs.' Hij kreeg een bekeuring van 360 euro.

Omdat zijn bijrijder ook geen rijbewijs heeft, moesten de twee een andere bestuurder regelen.