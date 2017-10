Man schopt meisje van fiets en berooft en mishandelt haar

Foto's: RTV Ideaal

ZELHEM - Een 17-jarig meisje uit Zelhem is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig mishandeld in Zelhem.

Ze fietste rond 3.45 uur van Doetinchem in de richting van Zelhem over het fietspad de Oude Spoorbaan. Kort na het kruispunt met het fietspad Heidenhoekweg passeerde een man haar en schopte haar van de fiets. Diverse verwondingen Het meisje werd zwaar mishandeld door de man en beroofd van haar telefoon. Vervolgens ging hij ervandoor. De Zelhemse liep diverse verwondingen op door de mishandeling. Signalement De dader is blank en tussen de 21 en 25 jaar. Hij had mogelijk rossig haar en droeg een bril. Hij heeft een normaal postuur en droeg donkere kleding met een capuchon. De politie is direct gestart met een uitgebreid sporenonderzoek, onder meer in een maisveld.