Boerengolf is sport. En keihard!

GROESBEEK - In Groesbeek barst de strijd los om de 'Gouden Klomp', de 'Gouden Klomp op Hoge Hak' en de 'Gouden Miniklomp'. Wie die prijzen wil winnen moet zijn vaardigheden tonen. Tijdens een wedstrijd klompendansen? Nee, op het Open Nederlands kampioenschap boerengolf.

Het Open Nederlands kampioenschap is geen amusement, maar een keiharde sport. Dat benadrukt althans de organisatie van het kampioenschap in Groesbeek. De prijzen reflecteren die gedachte. De winnende equipe gaat naar huis met 750 euro.

Boerengolf lijkt in essentie op gewoon golf. Het grootste verschil zit in het materiaal; geen ijzer zeven, of putter op de boerengolfbaan, maar een klomp op een stok en een grote bal. Daarnaast wordt gespeeld in teams van 3 of 4 personen en vind je 10 holes op de baan.

De winnende ploeg moet de vaardigheden over twee dagen demonstreren. De uitreiking is meteen na het toernooi op zondag.