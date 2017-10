Cruciale wedstrijd voor Oranje met Arnhemmer Pröpper

BARYSAŬ - Het Nederlands elftal speelt vanavond in en tegen Wit-Rusland een cruciale interland om alsnog het WK te bereiken.

Oranje moet aan het doelsaldo werken in de strijd met Zweden om de tweede plaats in de poule. De Scandinaviërs zijn dinsdag de tegenstander in Amsterdam in de laatste wedstrijd van deze kwalificatiepoule. Als Nederland toch nog tweede wordt, wachten er play-offs in november.

De Groesbeekse doelman Jasper Cillessen van Barcelona en Davy Pröpper uit Arnhem staan vrijwel zeker in de basis. De Arnhemse middenvelder van Brighton was belangrijk in de vorige interland tegen Bulgarije, toen hij twee keer scoorde.

PSV'er Marco van Ginkel uit Scherpenzeel en Ajacied Donny van de Beek uit Nijkerkerveen zitten op de bank. Achterhoeker Klaas-Jan Huntelaar (foto) behoorde tot de voorselectie, maar de spits van Ajax viel af.