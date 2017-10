Weer zoeken naar Anne Faber

HUIS TER HEIDE - De politie en ME zoeken vandaag opnieuw naar de vermiste Anne Faber. Zij krijgen daarbij steun van familie en vrienden van Anne en dit keer ook van het Rode Kruis.

De afgelopen dagen werden al meerdere vondsten gedaan. Zo werd dinsdag een jas gevonden in Huis ter Heide, waarvan nu is vast komen te staan dat die van Anne is.



Ook vond de politie in en rond een vijver in Huis ter Heide in de gemeente Zeist ook een fiets en tas. Beide zijn waarschijnlijk van de 25-jarige in Arnhem opgegroeide Anne, maar dat moet nog definitief worden vastgesteld met dna-onderzoek.



Naar aanleiding van de vondst van de fiets, heeft een dregteam donderdagavond de vijver doorzocht. Daar is niks meer gevonden. Vervolgens is de vijver leeggepompt.

Meer dan 500 tips

Inmiddels is bijna al het water eruit. Vandaag zal nog de blubber in de vijver gefilterd worden om er zeker van te zijn dat er geen belangrijke aanwijzingen gemist worden.



Anne Faber vertrok op 29 september uit Utrecht om een lange fietstocht te maken. Sinds vrijdagavond is ze spoorloos. De politie heeft inmiddels meer dan 500 tips gekregen.

