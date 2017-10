SP doet in Ede niet mee aan raadsverkiezingen, wel in Apeldoorn

EDE - De SP doet volgend jaar in Ede niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat meldt de NOS.

De partij doet in totaal dertien gemeenten niet mee. De NOS meldt dat de meeste afdelingen te horen kregen dat ze niet mee mogen doen, omdat de partij niet actief genoeg geweest is in de gemeente met bijvoorbeeld flyeren op straat en huis-aan-huisacties. Ook zijn er afdelingen waarvan het partijbestuur vindt dat ze onvoldoende georganiseerd zijn.

Daar staat tegenover dat in maart volgend jaar in zestien gemeenten voor het eerst op de SP voor de gemeenteraad kan worden gestemd. Een van die nieuwe gemeenten is Apeldoorn.

De SP doet in 121 gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zijn er iets meer dan bij de vorige lokale verkiezingen van 2014 en daarmee is sprake van een record.