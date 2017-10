Wasdroger in brand, bewoner moet winkelen voor nieuwe kleren

Foto: Roland Heitink

BEMMEL - In de nacht van vrijdag op zaterdag is in een wasdroger in een woning aan de Waaldijk in Bemmel brand ontstaan.

Rond 1.55 uur alarmeerde de bewoner de brandweer vanwege een sterke brandlucht. Die wist het vuur snel te doven. Door de brand ontstond veel rook in de woning. Met ventilatoren kon de rook worden verdreven. Hoe de brand in de wasdroger is ontstaan, is een raadsel. De bewoner bleef ongedeerd, maar moet wel winkelen voor een nieuwe garderobe. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl