NEC-trainer Bogers: we willen hogerop

SITTARD - Trainer Adrie Bogers besefte dat NEC een belangrijke slag heeft geslagen door te winnen uit tegen Fortuna Sittard.

"Ja, dat kun je wel zeggen. Dit is een directe concurrent en wij willen omhoog. Twee fantastische doelpunten en we hebben in de laatste fase alleen maar tegen moeten houden, maar dat hebben ze goed gedaan. Er stond wel een fundament met Joris Delle, Wojciech Golla en Ted van de Pavert. We gaven met tien man eigenlijk maar één kans weg."

"Uiteindelijk willen wij hogerop. We hebben al een reeks waarin het voetbal goed was, maar waarin we de punten hebben laten liggen. Dat hebben we de laatste twee wedstrijden uitstekend gedaan."