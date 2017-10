Van Mieghem: 'Voor het vertrouwen is dit heel goed'

HELMOND - De Graafschap boekte vrijdagavond eindelijk weer eens een goede overwinning. Bij Helmond Sport werd met 2-0 gewonnen. Buitenspeler Daryl van Mieghem brak de wedstrijd open met een goede goal.

'Maar we hebben ook heel weinig weggegeven. Zij speelden alleen maar de lange bal, dat maakt het wel moeilijk. Wat dat betreft kunnen we wel heel tevreden zijn.'

De Graafschap voetbalde alleen lange tijd niet goed. 'Daar zit nog verbetering in, maar voor het vertrouwen is deze overwinning heel goed. We hadden het de laatste weken lastig en het publiek begon al te fluiten. Dan is het het beste om gewoon een lekkere overwinning te boeken.

'Het gaat om de intentie'

En dat deed De Graafschap in een wedstrijd waarin het voor het eerst dit seizoen in een 4-3-3 formatie speelde, in plaats van een 5-3-2 formatie. 'Maar dat maakt echt niks uit. Iedereen praat over systemen, maar we moeten gewoon goed voetballen. Het gaat om de intentie waarmee je speelt, iedereen moet gewoon zijn stinkende best doen, dan komt het resultaat vanzelf.'