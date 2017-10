NEC'er Guus Joppen knuffelt ploeggenoten na rode kaart

SITTARD - Guus Joppen maakte het winnende doelpunt namens NEC, maar hij voelde zich toch schuldig.

"Ja, ik heb iedereen een knuffel gegeven. Met mijn rode kaart bracht ik het team toch in het nadeel. Ik heb het ze moeilijker gemaakt dan nodig was. Mijn dank is zeer groot naar de jongens toe. Ik maak de tackle en moet de bal hebben, maar ik heb de bal niet en raak hem lichtjes aan. En dan geef ik de scheids de gelegenheid om rood te trekken. Ja, balen."

Het doelpunt van Joppen was prachtig, hard en hoog in de korte hoek. "Ik heb hem nog niet gezien. Ik ga hem nog wel bekijken. Ik hoorde dat hij er goed in zat. Dit was belangrijk, want we willen omhoog kijken en daarvoor moesten we winnen. Dat is wel het belangrijkste voor de club, maar voor mij toch een smetje."