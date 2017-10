Henk de Jong: 'Blij met punten in allermoeilijkste wedstrijd van het jaar'

'Ik ben opgelucht. We hebben de kansen gekregen om het af te maken, maar Helmond was nog er opportunistisch. We willen natuurlijk graag winnen en de nul houden, helemaal voor onze supporters. Zij willen punten en doelpunten zien en daar willen we naartoe werken. Daarom is deze zege heel belangrijk, tegen een ploeg die onderaan staat en op dit veld. Dan moet je er echt heel blij mee zijn.'

Dat Helmond nog gevaarlijk werd, was te verwachten zegt De Jong. 'Het is net hoe het balletje valt als zij de lange ballen gaan geven. Maar ik moet zeggen dat de invallers, Tim Recerveur en Kevin van Diermen, echt de kar trokken. Ze gaven gas zodat we drie punten pakten in de allermoeilijkste wedstrijd van het jaar.'

Vierde plaats

Door de zege staat De Graafschap nu op de vierde plaats. 'Leuk, een paar maanden geleden stonden we nog heel anders. En zondag wacht ons weer een mooie match thuis (Go Ahead Eagles), dan gaan we er weer wat moois van maken.'