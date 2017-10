Jubilerende Jannes vanavond in uitverkocht GelreDome

Foto: ANP

ARNHEM - Volkszanger Jannes viert vanavond feest in stadion GelreDome in Arnhem. De Drent zit 15 jaar in het vak en voor die gelegenheid geeft hij een jubileumconcert.

Het concert is uitverkocht, maar de zaakwaarnemer van Jannes wilde niet zeggen hoeveel kaarten er precies over de toonbank zijn gegaan. 'We doen daar nooit uitspraken over', zei hij eerder. In GelreDome passen bij een concert normaal gesproken 34.000 mensen. Jannes wordt op het podium bijgestaan door een 16-koppige bigband. Het optreden begint om 20.00 uur en is om 22.30 uur afgelopen. Een van de hits van Jannes: Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl