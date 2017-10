Baanwielrenster Ligtlee rijdt niet voor plek 8 en laat EK schieten

EERBEEK - Baanwielrenster Elis Ligtlee uit Eerbeek gaat niet naar het EK, later deze maand in Berlijn. De olympisch kampioene op de keirin heeft niet het idee dat ze daar om de medailles kan strijden.

'Ik ga niet voor een achtste plek naar een EK toe', zegt ze tegen De Stentor. Ligtlee had de afgelopen maanden het nodige blessureleed. Ze is inmiddels weer fit, maar denkt dus nog niet met de toppers mee te kunnen.

Ligtlee wil topfit aan de start staan bij het WK dat in februari in Apeldoorn wordt gehouden. 'Ik wil graag nog eens wereldkampioene worden op de keirin en de sprint. Wat zou mooier zijn dan dat in Apeldoorn te doen en dan alle tegenslag achter me te laten.'

De Eerbeeks doet in november ook mee aan wereldbekerwedstrijden in het Poolse Pruszków.

