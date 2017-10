Zoektocht naar vermiste Anne Faber gestaakt

HUIS TER HEIDE - Er wordt vrijdag niet meer verder gezocht naar de vermiste Anne Faber. De zoekteams gaan zaterdag opnieuw op pad.

Een woordvoerder van de politie meldt aan RTV Utrecht dat het nu te donker is om verder te zoeken. Het risico bestaat dat er dingen over het hoofd worden gezien. Daarom wordt de zoekactie tijdelijk stilgelegd.

De afgelopen dagen zijn een jas, fiets en tas gevonden. Van de jas is inmiddels duidelijk dat die van Anne is. De politie heeft ook vandaag gezocht in het bosgebied bij Huis ter Heide.

Een week spoorloos

De 25-jarige Anne - die opgroeide in Arnhem en in Nijmegen studeerde - is inmiddels een week spoorloos nadat ze met haar fiets de deur uit was gegaan. Ze vertrok rond 17.00 uur vanuit haar woonplaats Utrecht. Ze verzond daarna nog WhatsApp-berichten naar haar vriend, bij Hollandsche Rading en Baarn. Daarna is niets meer van haar vernomen.

