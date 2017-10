Brand op camping Winterswijk

DOETINCHEM - Er is brand op camping 't Wieskamp aan de Kobstederweg in Winterswijk. Volgens de brandweer woedt het vuur mogelijk in drie caravans.

De eerste meldingen over de brand kwamen even voor 20.00 uur binnen bij de brandweer. Verdere bijzonderheden ontbreken nog.