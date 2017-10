'Ouderen moeten ook thuis aangifte kunnen doen'

'We zijn in toenemende wijze bereid bij mensen thuis aangiftes op te nemen,' zei hij vrijdag in het Omroep Gelderland-programma De Week van Gelderland. 'Ik snap hartstikke goed dat er ouderen zijn die moeite hebben met internet. Voor die mensen moeten we ook andere mogelijkheden openhouden om aangifte te kunnen doen.'

Cybercrime groot probleem

Volgens Dros is het grootste probleem van de politie op dit moment cybercrime, zoals bijvoorbeeld hacking en cyberaanvallen. 'Er zijn zestig collega's die zich hiermee bezighouden. We hebben het idee dat dit probleem een grote vlucht zal nemen. Dus zetten we daar ook flink op in.' De korpschef vertelde trots dat het aantal woninginbraken in Gelderland afneemt. Hij noemde het 'een spectaculaire daling.'

Bekijk het gesprek met Oscar Dros (de tekst gaat verder onder de video)

Dros is sinds 1 september korpschef van Oost-Nederland, waar Gelderland en Overijssel onder vallen. Eerder werkte hij als politiechef bij het korps Noord-Nederland. In Oost-Nederland is hij de opvolger van Stoffel Heijsman.