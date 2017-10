Liveblog: De Graafschap sterker, maar nog altijd 0-0 in Helmond

HELMOND - De Graafschap speelt vrijdagavond uit bij Helmond Sport. Voor het eerst dit seizoen spelen de Superboeren in een 4-3-3 systeem, aanvallender dan het 5-3-2 dat eerder werd gehanteerd.

18': Helmond had zomaar op 1-0 kunnen komen. Hiwat krijgt de bal helemaal vrijstaand in het strafschopgebied, maar zijn schot is uiteindelijk niet gevaarlijk genoeg

17': De wedstrijd staat trouwens onder leiding van Belgische arbiters.

12': De fans van De Graafschap zijn wel heel goed te horen in Helmond. Ze zingen al ruim een kwartier lang.

7': De Graafschap sterker in de openingsfase. Nu is het Ars met een halve omhaal die Anthony van den Hurk bereikt, maar de kopbal van de aanvaller vormt geen gevaar voor de keeper.

4': De eerste kans voor De Graafschap. Een vrije trap van Mark Diemers wordt uit de hoek getikt door Stijn van Gassel.

1': De aftrap is genomen.

19.59 uur: De Graafschap in het rood-zwart en Helmond in het wit. De omgekeerde wereld.

19.54 uur: Zullen de buren stiekem meegluren?

19.50 uur: Dan ben ik benieuwd of er vanavond gevoetbald gaat worden...

19.45 uur: Helmond Sport heeft dit jaar nog niet weten te winnen. Na zeven wedstrijden staat de ploeg op de laatste plaats in de Jupiler League. Niks om zorgen over te maken in Brabant, want de KNVB wijzigt tijdens het seizoen de regels. Er kan dit jaar niemand uit de Jupiler League degraderen.

19.40 uur: Spektakel of niet, niet veel supporters zullen er vandaag van gaan genieten.

19.35 uur: Gaat zijn tactiek vandaag werken?

19.30 uur: De spelers van de Doetinchemse ploeg staan hier de warming-up te doen op De Braak.

19.25 uur: Na een aantal tegenvallende resultaten is voor trainer Henk de Jong de maat even vol. Hij wil aanvallend gaan voetballen, zo gaf hij donderdag op de training aan. 'Wat we verdorie willen is gas geven, korter zitten en plezier hebben. Nou, dat gaan we proberen.'

19.20 uur: De opstelling van De Graafschap is zoals verwacht. Met de gebroeders Nieuwpoort achterin, El Jebli op het middenveld en drie aanvallers voorin.

Opstelling: Bednarek, Abena, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Driver; Diemers, El Jebli, Tutuarima; Van Mieghem, Ars en Van den Hurk.

19.15 uur: De spelersbus van De Graafschap is al gearriveerd. Uw verslaggever was later, want de files op de weg hielpen niet mee.