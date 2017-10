Liveblog: De Graafschap met aanvallende intenties tegen Helmond Sport

HELMOND - De Graafschap speelt vrijdagavond uit bij Helmond Sport. Voor het eerst dit seizoen spelen de Superboeren in een 4-3-3 systeem, aanvallender dan het 5-3-2 dat eerder werd gehanteerd.

19.25 uur: Na een aantal tegenvallende resultaten is voor trainer Henk de Jong de maat even vol. Hij wil aanvallend gaan voetballen, zo gaf hij donderdag op de training aan. 'Wat we verdorie willen is gas geven, korter zitten en plezier hebben. Nou, dat gaan we proberen.'

19.20 uur: De opstelling van De Graafschap is zoals verwacht. Met de gebroeders Nieuwpoort achterin, El Jebli op het middenveld en drie aanvallers voorin.

Opstelling: Bednarek, Abena, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Driver; Diemers, El Jebli, Tutuarima; Van Mieghem, Ars en Van den Hurk.

19.15 uur: De spelersbus van De Graafschap is al gearriveerd. Uw verslaggever was later, want de files op de weg hielpen niet mee.