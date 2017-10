De Graafschap overtuigt niet, maar stijgt wel naar plek vier

HELMOND - De Graafschap heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in Helmond. Bij Helmond Sport werd met 0-2 gewonnen, terwijl de Superboeren niet eens overtuigend speelden. Maar goals van Van Mieghem en Diemers zorgden er wel voor dat de Doetinchemmers nu vierde staan op de ranglijst.

Eindstand: 0-2

90': Afgelopen! De Graafschap stijgt naar plek vier!

89': GOAL! Diemers wordt prachtig diep gestuurd door Serrarens, die hem keurig afrond. Het is 0-2 en het duel is beslist.

87': Serrarens gaat één op één met doelman Van Gassel en hij moet natuurlijk scoren, maar schiet op de benen van de keeper.

85': Daar komt De Graafschap weer goed weg. Een aanvaller van Helmond Sport gaat neer in het strafschopgebied en dit leek wel op een overtreding. Maar weer geeft de scheidsrechter geen penalty.

82': Ook Kevin van Diermen komt er nog bij bij De Graafschap. Trainer Henk de Jong wil koste wat het kost de drie punten meenemen. En dat het zo moeilijk zou gaan, had de trainer ook niet verwacht.

79': Tim Receveur komt nu als extra slot op de deur in de ploeg. Het is namelijk Anthony van den Hurk die het veld verlaat.

78': De Graafschap gaat nog een keer wisselen. Het is TIm Receveur die zo in de ploeg gaat komen bij de rood-zwarten.

73': Het uitpubliek schreeuwt om Henk. Dus komt Henk uiteraard even uit zijn dug-out.

69': Bednarek is nu even belangrijk voor zijn ploeg. Hij pakt weer twee kansen van Helmond. De Graafschap moet gaan oppassen.

68': Wissel bij De Graafschap. El Jebli gaat eraf, Fabian Serrarens komt erin.

67': En nu aan de andere kant een enorme misser. Van Mieghem komt er weer goed doorheen en legt de bal uitstekend op Ars, maar die mist gigantisch en schiet de bal over de goal. Dit had de 0-2 moeten zijn.

66': Grad Damen, niet de zanger, is voor Helmond Sport dichtbij de gelijkmaker. Zijn vlammende schot wordt over getikt door doelman Bednarek.

65': Overigens klopt deze slogan nog wel aardig..het is verder 'nix' vanavond.

61': Enorme kans voor Jordy Thomassen namens Helmond. Hij krijgt de bal in volledig vrijstaande positie, maar neemt de bal aan met de buitenkant van zijn voet daardoor springt de bal weg. Hij had hem beter rustig aan de voeten kunnen houden.

55': GOAL! Daryl van Mieghem doet het helemaal zelf. Een individuele actie rond hij af met een goed schot in de korte hoek. Het is 0-1 in Helmond.

54': Weer probeert De Graafschap in de beginfase naar voren te drukken. Maar tot echte kansen leidt het nog niet.

46': We zijn weer begonnen!

45': Dacht je van het trage voetbal af te zijn in de rust...krijg je Walking Football.

42': Het is bijna rust. En dat is beter voor iedereen. Kansen zijn er namelijk al een hele tijd niet meer geweest.

38': El Jebli wordt neergehaald terwijl hij juist bezig was met een aanval voor zijn ploeg. De scheidsrechter geeft wel een vrije trap, maar geen gele kaart. Tot ergernis van spits Sjoerd Ars.

31': Na een half uur spelen kunnen we de conclusie trekken dat De Graafschap goed begon, maar daarna moeite kreeg met Helmond. Er moet echt wat gas bij.

28': Daar had het zomaar weer een doelpunt kunnen zijn voor Helmond. De Graafschap laat zich nu wat kennen.

27': Daar schreeuwt Helmond om een strafschop, na een overtreding in het strafschopgebied. Maar de Belgische scheidsrechter wil daar niet aan.

25': De gebroeders Nieuwpoort (Sven en Lars) staan samen achterin. Vooralsnog foutloos.

21' Een grote kans voor De Graafschap, maar een voorzet van van Mieghem wordt door iedereen voor de goal gemist.

18': Helmond had zomaar op 1-0 kunnen komen. Hiwat krijgt de bal helemaal vrijstaand in het strafschopgebied, maar zijn schot is uiteindelijk niet gevaarlijk genoeg

17': De wedstrijd staat trouwens onder leiding van Belgische arbiters.

12': De fans van De Graafschap zijn wel heel goed te horen in Helmond. Ze zingen al ruim een kwartier lang.

7': De Graafschap sterker in de openingsfase. Nu is het Ars met een halve omhaal die Anthony van den Hurk bereikt, maar de kopbal van de aanvaller vormt geen gevaar voor de keeper.

4': De eerste kans voor De Graafschap. Een vrije trap van Mark Diemers wordt uit de hoek getikt door Stijn van Gassel.

1': De aftrap is genomen.

19.59 uur: De Graafschap in het rood-zwart en Helmond in het wit. De omgekeerde wereld.

19.54 uur: Zullen de buren stiekem meegluren?

19.50 uur: Dan ben ik benieuwd of er vanavond gevoetbald gaat worden...

19.45 uur: Helmond Sport heeft dit jaar nog niet weten te winnen. Na zeven wedstrijden staat de ploeg op de laatste plaats in de Jupiler League. Niks om zorgen over te maken in Brabant, want de KNVB wijzigt tijdens het seizoen de regels. Er kan dit jaar niemand uit de Jupiler League degraderen.

19.40 uur: Spektakel of niet, niet veel supporters zullen er vandaag van gaan genieten.

19.35 uur: Gaat zijn tactiek vandaag werken?

19.30 uur: De spelers van de Doetinchemse ploeg staan hier de warming-up te doen op De Braak.

19.25 uur: Na een aantal tegenvallende resultaten is voor trainer Henk de Jong de maat even vol. Hij wil aanvallend gaan voetballen, zo gaf hij donderdag op de training aan. 'Wat we verdorie willen is gas geven, korter zitten en plezier hebben. Nou, dat gaan we proberen.'

19.20 uur: De opstelling van De Graafschap is zoals verwacht. Met de gebroeders Nieuwpoort achterin, El Jebli op het middenveld en drie aanvallers voorin.

Opstelling: Bednarek, Abena, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Driver; Diemers, El Jebli, Tutuarima; Van Mieghem, Ars en Van den Hurk.

19.15 uur: De spelersbus van De Graafschap is al gearriveerd. Uw verslaggever was later, want de files op de weg hielpen niet mee.