Bouw parkeergarage station Dieren gaat nu echt beginnen

DIEREN - Na jaren van procedures en andere vertragingen begint volgende week woensdag dan eindelijk de bouw van de nieuwe parkeergarage bij het station in Dieren.

De plannen hadden wat voeten in de aarde. Voor de bouw moesten enkele huizen worden gesloopt. In januari wist de gemeente Rheden de laatste woning aan de Noorder Parallelweg in haar bezit te krijgen. De bewoners hadden zich jarenlang verzet tegen de verkoop van hun woning.

Daardoor liep de bouw twee jaar vertraging op. Uiteindelijk zijn de bewoners en de gemeente er onderling uitgekomen en kon de laatste woning in april tegen de vlakte. De Noorder Parallelweg zit sinds eind augustus dicht.

Voetgangersbrug

De bouw van de parkeergarage is onderdeel van Traverse Dieren, het project om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Er komt onder meer een tunnelbak en een voetgangersbrug over het spoor.

In de garage is straks plek voor 345 auto’s. De bouw moet in het voorjaar van 2018 zijn afgerond.

