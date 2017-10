Motorclub No Surrender kan niet meer terecht in café, vergunning afgepakt

DOORNENBURG - Café 't Jagthues aan de Kerkstraat in Doornenburg zit het komende jaar op slot. De gemeente heeft de vergunning afgepakt omdat motorclub No Surrender in het café zat.

Ook hield de eigenaar zich niet aan de drank- en horecawet. Volgens de gemeente Lingewaard was het door de komst van de motorclub onrustig in Doornenburg.

'Veel inwoners van Doornenburg hebben hun ongerustheid naar mij uitgesproken over de situatie bij het Jagthues', zegt burgemeester Schuurmans in een verklaring. 'Dat begrijp ik heel goed, want we willen deze motorclubs niet in de gemeente.'

No Surrender werd eerder weggestuurd in Gendt, een ander dorp in de gemeente Lingewaard.