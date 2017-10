Jongen geslagen en beroofd van rugtas

APELDOORN - Een 18-jarige jongen is woensdag in Apeldoorn beroofd van zijn rugtas. Dat meldt de politie vrijdag. Van de drie daders ontbreekt ieder spoor.

De Apeldoorner werd rond 21.20 uur op de Vlijtseweg door drie jongens belaagd die geld eisten. De jongen werd daarbij door één van de daders in zijn gezicht geslagen. Het slachtoffer verzette zich hevig en wist zich los te rukken. In die worsteling raakte hij zijn rugtas kwijt.

De jongen rende naar een supermarkt in de buurt. Daar kreeg hij hulp van een man. De daders waren toen allemaal al gevlogen. Vermoedelijk twee per fiets en eentje rennend, want er werd een fiets teruggevonden.

De tas met daarin sleutels en een draagbare speaker, is nog steeds spoorloos.

Signalement

Het slachtoffer schat de drie daders ongeveer 17/18 jaar. De jongen die geslagen zou hebben is een negroïde jongen, ongeveer 1.85 meter, normaal postuur, zwart kort krullend haar, smal gezicht.

De tweede dader, die met de rugtas van het slachtoffer wegfietste, droeg een zwartig petje, een zwarte jeans, was ook 1.85 meter, normaal postuur en leek een soort rastahaar te hebben.

De derde jongen was kleiner, 1.70 meter, droeg een zwarte, korte jas, een petje met daar overheen een capuchon, normaal postuur en een licht getinte huidskleur.