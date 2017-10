Verjaardagscadeau van 11-jarige jongen gestolen

VELP - Een jongen uit Velp heeft niet lang van zijn verjaardagscadeau kunnen genieten. De 11-jarige had een mountainbike gekregen, maar die werd kort na zijn verjaardag gestolen.

De jongen had de mountainbike van het merk Trek zaterdagavond 30 september onder een afdakje op De Overtuin in het centrum van Velp neergezet. Kort daarna is de fiets verdwenen.

De politie is een onderzoek begonnen. 'Toen de jongen zijn fiets parkeerde stond er een man met een blauw T-shirt, Adidas-gympen en donker achterovergekamd haar in de buurt van de fiets. Wij komen graag in contact met deze man', aldus de politie.

De opvallende matzwarte Trek-mountainbike is van het type Marlin 5.