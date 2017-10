'Verantwoorde' Pipo de Clown komt weer terug

LOENEN - Na 37 jaar keert de kinderserie Pipo de Clown weer terug op de televisie. Volgens Belinda Meuldijk - dochter van bedenker Wim Meuldijk - is het heel belangrijk dat de serie binnenkort weer te zien is.

'Er komen nu steeds meer dingen op televisie, waarvan ik denk: daar zou ik mijn kinderen niet voor zetten', vertelt de Loenense in De Week van Gelderland van Omroep Gelderland. 'Dan ga je weer meer verlangen naar de vredelievendheid, de vrolijkheid en het eigen wereldje van Pipo. Dus ik vind het wel goed dat de serie weer terugkomt. Vooral voor de hele kleine kinderen.'

Pipo de Clown was een kinderserie die van 1958 tot 1980 werd uitgezonden. In de serie woont Pipo met zijn vrouw Mammaloe en dochter Petra in een woonwagen, getrokken door de ezel Nononono.

Ze trekken naar eigen zeggen de hele wereld rond en beleven verschillende avonturen. Circusdirecteur Dikke Deur achtervolgt het gezin om Pipo te overtuigen terug te keren naar zijn circus. Ook haalt hij altijd geniepige streken uit.

'Hele diepe grond'

'Dikke Deur was een inhalig en hebzuchtig type en ik heb later pas begrepen waarop hij gebaseerd was, namelijk de Duitsers', legt Belinda uit. 'Mijn vader zat ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoorde de Duitsers voorbij marcheren met hun laarzen. Onder de 'Piposofie' zat ook een hele diepe grond. En daarom is het ook zo goed dat de serie nu weer terugkomt.'

In de oude serie wordt Pipo gespeeld door Cor Witschge, in de nieuwe serie door Mitch Blaauw. 'Ik geloofde eerst niet dat een goede opvolger voor Cor gevonden kon worden. Maar toen Mitch bij de casting de bolhoed van Pipo ophad en begon te praten, hoorde ik opeens Cor en Pipo. Ik zat gewoon met kippenvel. Ik had zoiets van: we hebben hem!'