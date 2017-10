Apple-spullen voor een appel en een ei? Winkel in Nijmegen wordt er gek van

NIJMEGEN - Nee, bij ons zijn geen Apple-producten te koop voor een appel en een ei, waarschuwt het bedrijf GSM Power uit Nijmegen. Het gaat om oplichters die via Marktplaats hun slag proberen te slaan.

Sinds enkele weken wordt de winkel regelmatig gebeld door mensen die op zoek zijn naar Joop of Sanne, of een van de andere namen die de oplichters op Marktplaats gebruiken om mensen geld afhandig te maken.

MacBook Pro voor een spotprijs

De oplichting werkt als volgt: op Marktplaats verschijnt een advertentie die er wel erg verleidelijk uitziet. Deze week nog: een MacBook Pro uit 2016 met hele goede specificaties, normaal gesproken met een nieuwprijs van ongeveer 2600 euro. Nu wordt de laptop geheel nieuw en met een jaar garantie bij Apple aangeboden voor 500 euro, zogenaamd van GSM Power Nijmegen.

Hoe dat kan? Volgens de aanbieders is het een actie om 'hun' nieuwe winkel te promoten. Er zijn nog enkele modellen beschikbaar. Reageren kan alleen via de mail, niet via de gebruikelijke reactieknop op Marktplaats.

Gratis verzending

Vervolgens komt er een mail terug: 'We krijgen er achter elkaar bestellingen voor binnen, maar we hebben er nog enkelen op voorraad! Wenst u het op te halen of wilt u dat we het door PostNL bij u laten bezorgen?'

In het laatste geval kan het product de volgende dag of uiterlijk de dag erna in huis zijn. 'Het pakket zal verzekerd worden verzonden zodat er niks mis kan gaan.' En die verzending is ook nog eens gratis!

'Trap er niet in'

Het addertje onder het gras is dat mensen het geld alvast overmaken omdat ze bang zijn zo'n mooie aanbieding mis te lopen. Ophalen in de winkel kan namelijk pas een aantal weken later.

Volgens een medewerker van GSM Power daar moeten er al duizenden euro's zijn overgemaakt aan de oplichters, afgaande op het aantal telefoontjes van teleurgestelde kopers. De medewerkers van GSM Power willen daarom iedereen waarschuwen: trap er niet in!

Te mooi om waar te zijn

De advertentie zelf is inmiddels alweer weggehaald op Marktplaats, wat volgens de aanbieders - in dit geval Joop en Sanne - komt doordat de reacties zo overweldigend zijn.

Bij Marktplaats kon nog niemand reageren op dit specifieke geval. In het algemeen hanteert de website de regel: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.