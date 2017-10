Razzia in Oldebroek: mannen opgepakt voor werk aan de IJssellinie

OLDEBROEK - Na het mislukken van operatie Market Garden gaan de Duitsers er vanuit dat een nieuwe geallieerde aanval vanuit het oosten zal komen. Daarom moet er langs de IJssel in rap tempo een verdedigingslinie uit de grond worden gestampt. Daar is mankracht voor nodig en Gelderse mannen melden zich zelden vrijwillig om de Duitsers te helpen. Op 10 oktober 1944 houden de Duitsers een grote razzia in Oldebroek om aan arbeiders te komen.

Op dinsdagmorgen 10 oktober gaan geruchten rond in Oldebroek dat er een razzia op handen zou zijn. Maar dat verhaal gaat in de herfst van 1944 wel vaker rond, dus lang niet alle mannen verstoppen zich. Maar dan ziet een ooggetuige dat er Duitse soldaten langs de noordkant van de Zuiderzeestraatweg worden opgesteld. Om de vijftig meter zit er één in de berm, met een geweer in de hand. Op een teken van de officier staan ze allemaal op en trekken naar het zuiden, de weg over, om het gebied uit te kammen.

Samengedreven in het bos

Veel mannen die zich aan de noordkant van de weg bevinden kunnen ontkomen, maar aan de zuidkant is dat een heel stuk moeilijker. De Duitsers kammen minutieus het hele gebied tussen de melkfabriek in Kamperveen en de Laanzichtweg uit. Alle gevonden mannen van zestien jaar en ouder worden samengedreven op een bosperceel aan de Bovendwarsweg. Daarna volgt een voettocht met een onbekende bestemming: de mannen blijken langs de IJssel in de buurt van Hattem loopgraven te moeten spitten. De werkzaamheden duren niet zo lang en na een korte tijd zijn de mannen weer thuis.

