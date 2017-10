Dieven 'met gouden handjes' duperen vooral mensen met een Duitse auto

Vooral Duitse merken zijn de klos, merkt Siebelink. 'Bij Franse auto's zie je het maar heel zelden omdat zij het vaak complex maken.' Een Seat Altea XL, Mii en Volkswagen Polo staan nog te wachten op het parkeerterrein. 'De eerste auto hebben wij af, dus die staat in de wasstraat,' vertelt Siebelink.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

De dieven gaan op zoek naar auto's van merken die veel voorkomen. Dan kom je al snel uit op Duitse merken als Volkswagen, Opel en BMW. De auto's worden aan de buitenkant onbeschadigd achtergelaten. De airbags worden verwijderd zonder extra schade.

'Daaraan kun je wel zien dat het echte professionals zijn. Dit hier doen ze in vijf minuten', zegt Siebelink terwijl hij wijst naar drie gaten in het dashboard van een Polo. 'We hebben het hier al gauw over een schadepost van 1800 euro voor twee airbags.'

Perfecte werknemers

'Je kunt wel zien dat het echt professionals zijn, anders had je veel meer schade aan de auto gezien. Het is een levendige tweedehands markt. Daardoor gebeuren dit soort zaken natuurlijk. Airbags en navigatiesystemen zijn het meest populair. Wat we ook zien is dat de dieven hetzelfde adres korte tijd later nog eens duperen.'

'Deze dieven hebben gouden handjes', zegt Siebelink. 'Binnen mijn bedrijf zouden zulke mensen perfect passen want als je het in vijf minuten kunt demonteren, kun je het ook in vijf minuten monteren. Helaas zijn die figuren natuurlijk niet te vertrouwen dus echt in dienst nemen wil je hen natuurlijk niet.'

De politie roept op om alert te zijn en verdachte situaties direct te melden.