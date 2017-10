NEC wint topper tegen Fortuna Sittard ondanks rode kaart

SITTARD - NEC heeft aansluiting met de top van de eerste divisie dankzij een 2-1 uitzege op Fortuna Sittard. De Nijmegenaren speelden 25 minuten in ondertal na een rode kaart voor Guus Joppen.

94. NEC overleeft het offensief van Fortuna en boekt een kostbare overwinning.

92.Na dom uitverdedigen voorkomt Delle de gelijkmaker.

90. Fortuna blijft NEC onder druk zetten, maar grote kansen levert het niet op. Nog vier minuten extra tijd.

87. NEC houdt stand, maar heeft zelf geen enkel initiatief meer.

83. Een dame met een walkie-talkie doet heel belangrijk bij de zijlijn. Wellicht is zij van Fox.

82. Geel voor Joris Delle, hij pakt teveel tijd bij een spelhervatting.

80. NEC is opzichtig aan het tijdrekken met een man minder.

76. Het is nu vooral overleven voor NEC. Mart Dijkstra verzet bergen werk, maar levert de bal ook vaak weer in.

74. Daar is ook Steeven Langil als vervanger van Sven Braken.

70. Michael Heinloth komt erin als nieuwe rechtsback, Arnaut Groeneveld moet naar de kant.

68. Guus Joppen krijgt zijn tweede gele kaart en dus rood. Dom van de doelpuntenmaker.

67. Hij viel pas één keer in, maar Steeven Langil al erg populair bij de NEC-fans en heeft zijn eigen liedje als hij warm gaat lopen.

64. De man van de prachtige 1-2: Guus Joppen.

61. Delle pakt een rare schuiver van Dianessy.

60. Mo Rayhi krijgt een gele kaart voor een overtreding.

58. Er ligt nu heel veel ruimte voor NEC, maar daar wordt weinig mee gedaan.

56. Deze warmloper heeft het duidelijk koud.

51. Het tweede doelpunt is zo mogelijk nog mooier dan het eerste doelpunt van NEC. Guus Joppen pegelt de bal hoog in de korte hoek.

46. De wedstrijd is hervat. Geen wissels bij NEC.

Opvallend: de 1-1 van NEC vierden de spelers met trainer Adrie Bogers (links)

45. We gaan rusten met 1-1 en dat is wel terecht. NEC had meer balbezit, maar Fortuna had de beste kansen in de counter.

43. Rayhi kan zo doorlopen naar het doel, maar hij schiet tegen Santos op.

41. Spanning bij trainer Adrie Bogers.

39. Na een lange aanval schiet Rayhi op doel, geen enkel probleem voor Santos. Guus Joppen krijgt kort daarop geel na een onnodige overtreding.

38. NEC hield dit seizoen nog niet één keer de nul. Ook vandaag is dat dus weer niet gelukt.

35. Chaos voor het doel van NEC, maar de bal wordt geblokt en dan van dichtbij over gekopt.

34. De belangrijkste man bij NEC is toch doelman Joris Delle met twee cruciale reddingen.

31. NEC mist net dat kleine beetje creativiteit aan de bal. Oftewel Ferdi Kadioglu.

28. Een gelijkspel is vlees noch vis. Dan blijft de marge met Fortuna vier punten.

26. Het goed gevulde uitvak leeft fanatiek mee.

24. Maar dan weer zo'n counter van Fortuna. Delle komt er uitstekend uit en voorkomt de 2-1 van Askovski.

23. Veel positiewisselingen bij NEC: Rayhi, Groeneveld en Sleegers zijn heel beweeglijk en dat leidt ook tot gevaar.

21. Na het doelpunt heeft NEC de controle over de wedstrijd overgenomen.

16e: Daar is dan toch de gelijkmaker van NEC via Mo Rayhi, een prachtig doelpunt.

11e: Delle voorkomt de 2-0 van Asovski. NEC is heel kwetsbaar op snelheid achterin.

6e: Stokkers sluipt door het centrum van de NEC-defensie en passeert Joris Delle: 1-0

3e minuut: De eerste kans is voor NEC, Mo Rayhi schiet in het zijnet.

20.00 Deze topper is begonnen.

19:40 Ook de opstelling van Fortuna is bekend.

19:30 De laatste uitzege van NEC in competitieverband dateert van januari. Toen werd bij Willem II gewonnen.

19:15 Opstelling NEC: Delle; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Sleegers, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.

19:10 Lowie van Zundert zit voor het eerst op de bank bij het eerste van NEC. De jongeling maakt veel indruk in de jeugd en scoort daarin aan de lopende band.

19.00 Fortuna Sittard en NEC zijn de beste twee "normale" ploegen in de eerste divisie, want de huidige koploper Jong Ajax doet niet mee om promotie. NEC staat vier punten achter op Fortuna en haakt bij winst dus aan bij de top.

18.55 De laatste keer dat NEC een bezoek bracht aan Sittard, leverde dat weinig problemen op. Mede dankzij een uitblinkende Christian Santos werd met 3-0 gewonnen.

18.53 Adrie Bogers heeft met NEC dit seizoen nog geen uitwedstrijd in de competitie gewonnen. Twee keer gelijk en één nederlaag is de balans.

18.50 Bij NEC ontbreekt het grote talent Ferdi Kadioglu door interland-verplichtingen. Het lijkt erop dat Joey Sleegers daarom in de basis staat.

Opstelling: Delle; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Sleegers, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.