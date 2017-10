Liveblog: NEC maakt 1-1 in topper tegen Fortuna Sittard

SITTARD - Limburgse vlaai vanavond op het menu in Sittard, maar NEC wil vooral drie punten halen tegen Fortuna. In dit liveblog alles over deze topper in de eerste divisie.

TUSSENSTAND: 1-1 16e: Daar is dan toch de gelijkmaker van NEC via Mo Rayhi, een prachtig doelpunt 11e: Delle voorkomt de 2-0 van Asovski. NEC is heel kwetsbaar op snelheid achterin. 6e: Stokkers sluipt door het centrum van de NEC-defensie en passeert Joris Delle: 1-0 3e minuut: De eerste kans is voor NEC, Mo Rayhi schiet in het zijnet. 20.00 Deze topper is begonnen. 19:40 Ook de opstelling van Fortuna is bekend. 19:30 De laatste uitzege van NEC in competitieverband dateert van januari. Toen werd bij Willem II gewonnen. 19:15 Opstelling NEC: Delle; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Sleegers, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld. 19:10 Lowie van Zundert zit voor het eerst op de bank bij het eerste van NEC. De jongeling maakt veel indruk in de jeugd en scoort daarin aan de lopende band. 19.00 Fortuna Sittard en NEC zijn de beste twee "normale" ploegen in de eerste divisie, want de huidige koploper Jong Ajax doet niet mee om promotie. NEC staat vier punten achter op Fortuna en haakt bij winst dus aan bij de top. 18.55 De laatste keer dat NEC een bezoek bracht aan Sittard, leverde dat weinig problemen op. Mede dankzij een uitblinkende Christian Santos werd met 3-0 gewonnen. 18.53 Adrie Bogers heeft met NEC dit seizoen nog geen uitwedstrijd in de competitie gewonnen. Twee keer gelijk en één nederlaag is de balans. 18.50 Bij NEC ontbreekt het grote talent Ferdi Kadioglu door interland-verplichtingen. Het lijkt erop dat Joey Sleegers daarom in de basis staat. Opstelling: Delle; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Sleegers, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl