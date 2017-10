Verdachte dood prostituee Bianca langer in de cel

ARNHEM - De man uit Ede die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Arnhemse prostituee Bianca, blijft nog zeker twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten.

Het lichaam van Bianca, die zichzelf prostitueerde, werd een week geleden gevonden in een huis in de Van Oldenbarneveldtstraat in Arnhem. De verhuurder van de woning vond het lichaam samen met ene Gladys. Deze vrouw vertelde eerder aan Omroep Gelderland dat de verhuurder, die ze kende, het pand niet in kon. Daarom gingen zij samen kijken wat er aan de hand was. Gladys en de verhuurder deden de lugubere ontdekking:

Er werd buurtonderzoek gedaan en met een aantal getuigen gepraat. Op basis van die informatie kon de 28-jarige man uit Ede worden aangehouden.

