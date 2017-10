A50 lang dicht na ongeluk bij Vaassen

Foto: Jan van der Kolk

VAASSEN - De A50 bij Vaassen was vrijdagmiddag anderhalf uur dicht door een aanrijding met twee voertuigen. Het verkeer moest in zuidelijke richting over de vluchtstrook.

De afsluiting zorgde voor zeker 9 kilometer file. Bij het ongeluk was in ieder geval een Tesla betrokken, maar verder zijn geen details bekend. Rond 17.00 uur werd de weg weer vrijgegeven. Verkeer vanuit Zwolle werd geadviseerd bij knooppunt Hattemerbroek te kiezen voor de A28 richting Amersfoort. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl