Vrouw uit Wageningen doet zich armer voor dan ze is, rechter geeft haar werkstraf

WAGENINGEN - Een 54-jarige vrouw uit Wageningen is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Ze kreeg een uitkering, maar verzuimde eigendommen in Polen op te geven bij de gemeente.

De vrouw had in elk geval sinds 2004 obligaties in Polen. Dat gaf ze niet op bij de gemeente, terwijl zij en haar man sinds 1995 een bijstandsuitkering ontvingen.

De vrouw meldde ook niet dat ze in 2010 in Polen een woning van haar moeder had geërfd.

De rechtbank heeft er bij de straf rekening mee gehouden dat de vrouw haar medewerking verleende bij het onderzoek. Bovendien moet zij in haar eentje haar zieke dochter verzorgen omdat haar man is inmiddels is overleden.