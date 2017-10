Verwarde man die dreigde met ontploffing zorgde vaker voor overlast

TIEL - De verwarde bewoner die woensdagavond aan de Oude Medelsestraat dreigde met een explosie, heeft in het verleden vaker voor overlast gezorgd. De woning van de Tielenaar blijft de komende vier weken gesloten, bevestigt een woordvoerder van de gemeente.

'Vanuit het verleden zijn er overlastsituaties bekend. Daar is ook actie op ondernomen', vertelt de woordvoerder. 'Om schending van de privacy te voorkomen, doen wij hier geen verdere mededelingen over.'

De politie kreeg woensdagavond een melding dat de man zichzelf wat aan wilde doen. Hij had gasflessen in huis en dreigde daarmee een ontploffing te veroorzaken. De politie nam de melding serieus en ontruimde het hele huizenblok. Ook de brandweer kwam ter plaatse.

Hulpverlening ingezet

De bewoner was in geen velden of wegen te bekennen. De politie is nog steeds op zoek naar de man. 'Als hij wordt gevonden, wordt hij strafrechtelijk vervolgd en hulpverlening ingezet', vervolgt de woordvoerder.

Op grond van 'ernstige aantasting van de openbare orde' heeft de Tielse burgemeester Hans Beenakker in overleg met het Openbaar Ministerie besloten de woning voor vier weken te sluiten. Wat er daarna mee gebeurt, is niet bekend.

