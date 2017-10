Vlaggen halfstok voor Eberhard van der Laan

ARNHEM - In Gelderland hangen de vlaggen bij gemeentes en de provincie halfstok in verband met het overlijden van Eberhard van der Laan. Minister-president Rutte heeft een vlaginstructie gegeven.

De laatste keer dat dat gebeurde was bij het overlijden van prins Friso in 2013.

De burgemeester van Amsterdam overleed donderdag aan de gevolgen van longkanker. Van der Laan studeerde op 28-jarige leeftijd cum laude af in de rechten. Hij zat acht jaar in de Amsterdamse gemeenteraad voor de PvdA, waarvan de laatste vijf jaar als fractievoorzitter.

Na zijn vertrek uit de politiek richtte hij zich fulltime op de advocatuur.

Van minister naar burgemeester

In november 2008 werd Van der Laan minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Twee jaar later viel het kabinet en in juli 2010 werd hij burgemeester van Amsterdam. Eberhard van der Laan werd 62 jaar. Hij had vijf kinderen uit twee huwelijken.

Bericht van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, die ook uit Amsterdam komt: