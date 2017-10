Gevonden jas is van vermiste Anne Faber

HUIS TER HEIDE - De jas die dinsdag is gevonden in Huis ter Heide van de vermiste Anne Faber. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), meldt de politie Utrecht.

De 25-jarige Anne - die opgroeide in Arnhem en in Nijmegen studeerde - is sinds afgelopen vrijdag spoorloos nadat ze met haar fiets de deur uit was gegaan. Ze vertrok rond 17.00 uur vanuit haar woonplaats Utrecht. Ze verzond daarna nog WhatsApp-berichten naar haar vriend, bij Hollandsche Rading en Baarn. Daarna is niets meer van haar vernomen.

Tekst gaat verder onder de foto

Afgelopen dinsdag werd bij Huis ter Heide de jas en andere kleding gevonden die mogelijk van Anne is. Daarop werd met man en macht naar haar gezocht in het bosgebied bij het dorp. Er is gezocht door de politie, vrienden en familie. Later zocht de ME ook mee. Uiteindelijk leverde dit niets op.

Vijver leegpompen

Donderdagavond werd een fiets in de vijver gevonden, die mogelijk van Anne is. Hierop werd besloten om de vijver leeg te pompen om te kijken of er nog meer sporen aanwezig waren. Er is de hele nacht gepompt en de brandweer was daar ook vrijdagochtend mee bezig.

Aan het eind van de ochtend arriveerden ook busjes van de ME. Ook werd de zoektocht naar Anne uitgebreid met tientallen extra agenten.

Tekst gaat verder onder de foto

Huizen en tuinen doorspitten

Zo wordt het gebied rondom de vijver goed doorgespit en doorzoekt de politie ook huizen en tuinen in de omgeving.

Zie ook: