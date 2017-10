Geslachtsdeel midden op straat laten zien: vijf maanden cel

ARNHEM - Een 35-jarige man uit het Duitse Emmerich is vrijdag veroordeeld tot vijf maanden cel. Hij toonde op 6 juni midden op straat in Arnhem zijn geslachtsdeel aan twee jonge vrouwen.

Daarnaast reed hij op 8 juni in een gestolen auto, terwijl hij wist dat die auto gestolen was. En in augustus 2015 stal hij een quad.

De straf valt lager uit dan de eis van twee jaar cel. Dat komt onder meer omdat de man is vrijgesproken van diefstal met geweld van een auto. Daarvoor was onvoldoende bewijs.

De man moet een schadevergoeding van ruim 500 euro betalen aan de eigenaar van de quad.