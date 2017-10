Heren van Orion schroeven ambities flink op

ULFT - De heren van Seesing Personeel Orion hebben de ambities voor het komende seizoen flink opgeschroefd. Met een nieuwe coach, een andere aanvoerder en twee aanwinsten willen de volleyballers een serieuze gooi doen naar het landskampioenschap en prolongatie van de bekerwinst.

Voorzitter Wijnand Geerdink van de herentak: 'We hebben twaalf spelers nu. Dat was een vurige wens, want we zijn andere jaren eerst met tien en vorig jaar met elf gestart. Dus we hebben de selectie voor het eerst echt compleet met jongens die we graag wilden hebben. Dus in dat opzicht staan we er goed op.'

Desondanks liggen er flinke uitdagingen voor Orion, onder meer rond de invulling van het Europese toernooi. 'We hebben ja gezegd tegen de Europese campagne, omdat de groep dat vorig jaar sportief heeft bereikt. Maar je weet nooit van tevoren wat Europees volleybal kost omdat je niet weet waar je naartoe moet en hoe ver je komt. Dus we hebben daar commercieel nog wel wat te doen.'

Nieuwe gezichten

Er zijn drie nieuwe gezichten bij Orion. Naast trainer Redbad Strikwerda en Seain Cook is ook Maikel van Zeist een aanwinst. De jonge Apeldoorner komt over van Alterno en neemt de plaats in van Ryan Anselma. 'Ik wil heel graag, dus ik denk dat ik met mijn gretigheid en kwaliteiten als middenman wat toe kan voegen aan het team', zegt Van Zeist over zijn doelstellingen. De nieuwkomer is zeer te spreken over het niveau in Doetinchem. 'Het is fysiek zwaarder, het tempo ligt hoger en het is serieuzer.'

De volleyballers beleefden min of meer een valse start. De Supercup, tegen landskampioen Lycurgus, ging afgelopen week met 3-1 verloren. De competitie start op zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen het Talent Team Papendal in Arnhem.