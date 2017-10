Meerdere kogels in voorpoten: kat kan nooit meer lopen

KOOTWIJKERBROEK - Een kat die niet kan lopen, is dinsdag aangetroffen op de Kosterijweg in Kootwijkerbroek. Dat meldt de politie vrijdag. Uit onderzoek bleek dat de kat is beschoten.

De kat heeft meerdere kogels in zijn voorpoten. Volgens de politie kan dat ook eerder dan dinsdag zijn gebeurd. Het gaat om een ongecastreerde kater van 1,5 à 2 jaar oud. De kat is zeer aanhankelijk, aldus de politie. De eigenaar van de kat is inmiddels bekend, laat de politie de politie vrijdagmiddag weten. Foto: politie