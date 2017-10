Vrachtwagen en bestelbus op elkaar op A50

ARNHEM - Op de A50 bij Terlet zijn vrijdag aan het begin van de middag een vrachtwagen en een bestelbus op elkaar gebotst. Een inzittende van de bestelbus is door ambulancepersoneel nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht.

Ter hoogte van knooppunt Beekbergen was in de richting van Arnhem een omleiding ingesteld. Het verkeer ging via de A1, A30 en A12. Tussen Loenen en knooppunt Waterberg stond 11 kilometer file.

De weg was rond 13.15 uur weer vrij.