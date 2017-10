Opnieuw auto-inbrekers betrapt in Doetinchem

Foto: REGIO8

ULFT - De politie in Doetinchem waarschuwt inwoners voor autodieven die het gemunt hebben op airbags en navigatiesystemen. Woensdag zijn opnieuw twee mannen betrapt in de wijk Dichteren. Het is daar de laatste maanden vaker raak, zegt de politie.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

Omstreeks 3.00 uur werden de twee mannen op de Wolga in Dichteren betrapt toen ze op een oprit bij een Volkswagen stonden. De mannen zijn na een zoektocht door de politie echter niet meer aangetroffen. Eerder werd al bekend dat auto's van het merk Volkswagen Up en Seat Mii gewild zijn bij de autodieven.



De politie zegt dat auto-inbraak en -diefstal voor agenten een moeilijk aan te pakken delict is. Reden is de snelheid waarmee dieven een auto soms leeghalen. Vaak wordt de inbraak of diefstal pas een paar uur later ontdekt door de eigenaar. Bij verdachte omstandigheden wordt dan ook gevraagd direct 112 te bellen.