La Place in binnenstad Arnhem gaat dicht

ARNHEM - De vestiging van La Place boven de Topshelf aan het Johnny van Doornplein in Arnhem gaat dicht. Zondag of maandag valt het doek voor de horecazaak die enkele decennia populair was bij dagjesmensen. Afhankelijk van de drukte van komende zondag wordt besloten of de zaak maandag nog opengaat, maar dat is dan voor het laatst.

Woensdag hoorde plaatsvervangend manager Tim dat La Place de stekker uit de vestiging in Arnhem trekt. 'Ik ben er wel van geschrokken ja. Er zijn mensen die hier al meer dan 35 jaar hebben gewerkt en daar komt nu een einde aan.' Ongeveer 25 medewerkers worden bij andere vestigingen van de zaak ondergebracht. 'Een aantal van ons moeten naar Den Bosch, dat is dus niet voor iedereen even makkelijk.'

'Zoeken naar onze plek'

Na het faillissement van V&D in 2015 was de zaak korte tijd gesloten. Topshelf besloot haar winkel te vestigen in de vestiging in Arnhem. 'Het duurde niet lang of Topshelf sloot de derde etage. Dat had voor ons wel impact, want de klanten kwamen niet automatisch ook op onze etage. Het was relatief rustig in de winkel en we moesten zoeken naar onze plek in Arnhem', aldus Tim.

Topshelf maakte vorige maand bekend dat het eind dit jaar de deuren sluit. Het lukte niet om de huur omlaag te krijgen. In Nijmegen was Topshelf al dicht. De vestiging in Groningen stopt er ook mee.

'Jammer voor ons'

Tim: 'We begonnen net weer goed te lopen, mensen wisten ons langzamerhand weer te vinden en dan hoor je dat La Place de stekker er definitief uit trekt. Erg jammer voor ons.'

Zie ook: