La Place in Arnhem toch niet dicht

Foto: ANP

ARNHEM - De vestiging van La Place in de Topshelf aan het Johnny van Doornplein in Arnhem gaat toch niet dicht. De plaatsvervangend manager meldde vrijdagmorgen dat het doek zondag of maandag valt, maar eigenaar Jumbo zegt dat dit niet juist is.

Volgens woordvoerster Lotte Nijland wordt slechts het assortiment in het restaurant op de derde etage verkleind. Dat is een gevolg van de aangekondigde sluiting van Topshelf. Welke producten verdwijnen, weet de woordvoerster niet. De lunchroom en de broodjesafdeling op de begane grond blijven open. Topshelf maakte vorige maand bekend dat het eind dit jaar de deuren sluit. Het lukte niet om de huur omlaag te krijgen in het voormalige pand van V&D. In het warenhuis liep het ook bepaald niet storm. In Nijmegen was Topshelf al dicht. De vestiging in Groningen stopt er ook mee. Zie ook: Topshelf Arnhem eind van het jaar dicht

1 jaar Topshelf: waar blijven de klanten?