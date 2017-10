Liemers mag 2800 woningen bouwen

ULFT - In de komende tien jaar mogen er in de Liemers 2800 nieuwbouwwoningen gebouwd worden. Dat hebben wethouders van Duiven, Doesburg, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar met elkaar afgesproken.

'In april dit jaar heb ik alle regio's uitgedaagd om in oktober een beeld te hebben van de opgave waar zij voor staan de komende jaren op het gebied van wonen. Ik ben dus blij dat de Liemerse gemeenten voortvarend te werk zijn gegaan en samen met ons deze agenda hebben opgesteld', stelt gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland in een verklaring.

Meijers: 'Met deze nieuwe agenda zet de regio hele mooie stappen om de komende periode samen met andere partijen een aantrekkelijk woningaanbod te creëren. En mooi dat duurzaamheid goed in beeld is, net als de aandacht voor bestaande woningen. Zodat het fijn wonen blijft in de Liemers.'

Liefst in bestaande woonkernen

In de Liemerse Woonagenda hebben de gemeenten afspraken gemaakt over de realisatie van woningen tot 2027. In de agenda is op basis van recente onderzoekscijfers vastgelegd dat er maximaal 2800 nieuwbouwwoningen gebouwd mogen worden. De nieuwbouw moet, indien mogelijk, plaatsvinden in bestaande woonkernen. Ook willen de gemeenten geen grote wijken realiseren, maar ligt de voorkeur bij kleinschalige woonplannen.

De gemeenten toetsen iedere twee jaar de prognoses op het gebied van woonbehoeften. Het bouwen van nieuwe woningen in de Achterhoek is daarentegen moeilijker, vanwege de verwachte bevolkingskrimp.