Kinderen redden toekomst Arnhem tijdens klimaattop

ARNHEM - Arnhemse basisschoolkinderen werken vandaag aan een duurzamere stad tijdens de Kinderklimaattop op het stadhuis.

De kinderen zijn uitgedaagd om met groene ideeën voor Arnhem te komen. Deze worden gepresenteerd tijdens de top en voorgelegd aan een vakjury. Het thema dit jaar is 'water'. Er worden zaken besproken zoals wateroverlast, watervervuiling en waterschaarste en hoe deze onderwerpen in de eigen omgeving aan de orde kunnen komen.

Wateroverlast en minder warm water

Het is de derde keer dat de Kinderklimaattop wordt gehouden in Arnhem. De top wordt georganiseerd door de gemeente en door Natuurcentrum Arnhem. Ter voorbereiding kregen de kinderen een introductieles van de mensen van het Natuurcentrum. Daarbij kwamen vragen aan bod als 'hoe gebruik ik minder warm water' en 'hoe moeten we zorgen dat er minder wateroverlast is bij de zogenoemde piekbuien'. De leerlingen zijn daarna in groepjes aan de slag gegaan om ideeën uit te werken.

(tekst gaat verder onder foto)

Klimaatneutrale toekomst voor kinderen

Natuurcentrum Arnhem hecht er waarde aan dat kinderen worden betrokken bij duurzaamheids vraagstukken. 'Het maakt kinderen bewust van hun eigen rol in hun leefomgeving', zegt Monique Verstraten, directeur van Natuurcentrum Arnhem. 'We kunnen ze op deze manier handvatten aanreiken om weloverwogen keuzes te maken. Het gaat tenslotte om hún toekomst.' Arnhem wil in 2050 klimaatneutraal zijn en in dat kader juicht de gemeente de Kinderklimaattop ook toe.

Uitvoeren beste idee

Naast de presentaties van de verschillende plannen wordt er ook nog een debat gehouden. De kinderen kunnen hierbij onder anderen kritische vragen stellen aan de Arnhemse wethouder Ine van Burgsteden en vertegenwoordigers van de waterschappen die ook aanwezig zijn. Het beste en meeste innovatieve idee wordt uiteindelijk beloond met duizend euro, zodat het plan ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. De bedenkers mogen als beloning met de hele klas naar het Nederlandse Watermuseum.