Jong Oranje schildert met kinderen op Vijverberg

ULFT - Vier spelers van Jong Oranje hebben samen met kinderen van het Playing for Succes-project spandoeken geschilderd op de Vijverberg. Vrijdagavond speelt het team van Art Langeler in Doetinchem tegen leeftijdsgenoten van Letland.

'Ze zijn hier de spelers en de staf van De Graafschap natuurlijk gewend, maar dit is toch wel extra bijzonder', vindt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap. Riechedly Bazoer (Vfl Wolfsburg), Jaïro Riedewald (Crystal Palace), Steven Bergwijn (PSV) en Justin Hoogma (TSG Hoffenheim) poogden samen met de Playing for Succes-kinderen om mooie spandoeken te maken. 'Ik heb net een bal gemaakt, maar dat ging niet heel best', aldus verdediger Hoogma over zijn schilderkunsten. 'Dus ik ben nu maar gewoon gaan kleuren, dat is beter voor me.'

De spandoeken sieren vrijdagavond De Vijverberg tijdens het tweede thuisduel van Jong Oranje in Doetinchem. 'Dat moet een inspirerende omgeving opleveren', aldus Ostendorp, die uitgaat van een overwinning tegen Letland. Trainer Langeler verwacht een verdedigende tegenstander en hoopt het publiek te vermaken: 'Wij gaan er in elk geval alles aan doen om spektakel te bieden', besluit Langeler.