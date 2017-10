Ruim half miljoen schade na brand palingrokerij Harderwijk

HARDERWIJK - De schade die de brand in palingrokerij en vishandel Dries van den Berg in Harderwijk veroorzaakte bedraagt meer dan een half miljoen euro. 'En dat kan nog oplopen', zegt mede-eigenaar Peter van den Berg.

Van den Berg wil in de eerste week van november weer opengaan. 'De winkel heeft onze prioriteit. We willen klaarstaan voor onze klanten.' De brand brak op 24 september uit in de zaak aan de Burgemeester de Meesterstraat. Oorzaak was kortsluiting in een zogeheten datalogger.

80 kuub afval

Een speciaal reinigingsbedrijf is bezig alles schoon te maken en af te voeren. 'Het bedrijf is gestript. Wanden, plafonds, apparatuur. Een rookinstallatie van 350.000 euro moest volledig worden afgeschreven', vertelt Van den Berg. 'Er is 80 kuub afval afgevoerd.'

Als alles schoon en vernieuwd is, wil Van den Berg weer opengaan. Begin november dus. 'Dan moeten we acht maanden zorgeloos kunnen draaien.'

Over acht maanden gaat de nieuwe locatie aan de Stephensonsstraat namelijk open. 'De fundatie ligt er al. De eerste palen gaan er volgende week in.'

Hectische tijden

Ondanks de hectische tijden heeft Van den Berg niet overwogen om dicht te blijven tot de nieuwe zaak op de andere locatie opengaat. 'In november beginnen de voorbereidingen voor de feestmaanden alweer. En in december de kerstverkopen en de relatiegeschenken.'

Zie ook: