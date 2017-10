'Situatie Achilles'29 onzeker en vaag.' Vakbond VVCS maakt zich zorgen

GROESBEEK - De vakbond die de belangen behartigt van profvoetballers, de VVCS, maakt zich grote zorgen over de spelers van Achilles'29 in Groesbeek. 'De gevolgen kunnen groot zijn.'

Achilles'29 heeft het financieel al jaren lastig. De club uit Groesbeek maakte in 2013 de sprong naar het betaald voetbal, maar degradeerde afgelopen seizoen en zag ook weinig van de grond komen met betrekking tot een rigoureuze renovatie van sportpark De Heikant. Ondertussen moest het bestuur, onder leiding van voorzitter Harrie Derks, alle zeilen bijzetten om de salarissen van de werknemers te betalen.

Voortdurend contact

Dat gaat al maanden met horten en stoten. Dinsdag liet hoofdtrainer Eric Meijers weten dat hij alle vertrouwen heeft in een ommekeer, maar spelers en ook coaches wachten nog altijd op een vergoeding over de maanden augustus en september. De vakbond VVCS, (Vereniging van Contract Spelers, red.) is iedere week in gesprek met Achilles. Voorzitter Danny Hesp voert continu overleg met Derks, maar praat ook met de morrende spelersgroep. Over de inhoud wil hij niets kwijt. 'We houden contact.'

Vage lijnen

'Alles is onzeker', zegt Hesp wel die zelf onder meer voor NEC voetbalde. 'Het is wachten op de gelden en die komen maar niet. Hoe de lijnen daar precies lopen is ook voor ons vaag. Ondertussen kunnen wij niet anders dan alles scherp in de gaten houden. Verder kunnen we weinig doen.'

(de tekst gaat door onder de foto)

In het midden op de foto een delegatie van het Achilles-bestuur onder leiding van Harrie Derks (met stropdas).

UWV garant

Hesp wijst op de gevolgen die voor de spelers van Achilles groot kunnen zijn. 'Het is krap voor een aantal jongens, want ze hebben ook hun lasten, huur en huishouden te betalen. Dat is vreselijk lastig. Tot 13 weken staat het UWV garant. Zij nemen in die periode het niet betaalde salaris op zich. Een soort buffer. Maar na 13 weken vervallen de rechten. Aan ons om alles overeind te houden.'

Maat vol

De impasse en het lange wachten leidde zelfs tot een soort mini staking van de selectie die maandag volgens bronnen van Omroep Gelderland niet op het veld verscheen. Trainer Eric Meijers liet weten de groep een vrije dag te hebben gegeven. Hesp zegt daarover. 'Maandag is inderdaad niet getraind. Op een gegeven moment is de maat wel eens vol. Ook als je twee keer hebt verloren. Het is onrustig binnen die groep. De situatie is onzeker en dan gaat het knagen. Logisch. Nu zijn ze weer aan het trainen. De periode april tot en met juli is wel afgehandeld. Inclusief boeterente is Achilles dat keurig nagekomen. En ze geven aan de rest ook recht te zullen trekken', besluit Hesp positief.