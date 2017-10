Van Vleuten beëindigt seizoen als nummer 1 van de wereld

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten beëindigt het wielerseizoen als de nummer 1 van de wereld.

De 34-jarige Wageningse voert de UCI-wereldranglijst aan met 1475 punten. Tweede is Anna van der Breggen met 1252 punten en nummer drie Marianne Vos heeft er 1008.

Van Vleuten kende het beste jaar uit haar carrière. Ze werd wereldkampioen tijdrijden, maar won ook beide etappes en het eindklassement in La Course. Daarnaast won ze twee etappes in de Giro Rosa, waarin ze derde werd. Ze opende het seizoen met een zege in de Great Cadel Evans Road Race in Australië en eindigde in vrijwel alle voorjaarsklassiekers in de top vijf.